В Агсу похоронен шехид I Карабахской войны Вургун Сеидов

В Агсуинском районе завершилась церемония прощания с шехидом Вургуном Сеидовым, считавшимся пропавшим без вести во время I Карабахской войны.

В Агсуинском районе завершилась церемония прощания с шехидом Вургуном Сеидовым, считавшимся пропавшим без вести во время I Карабахской войны.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, ранее он был похоронен как неизвестный шехид на Аллее шехидов в Гяндже.

Останки шехида были перезахоронены на кладбище села Калва.

В церемонии похорон приняли участие родственники шехида, должностные лица ИВ Агсуинского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Вургун Аламет оглу Сеидов родился 1 января 1974 года в селе Калва Агсуинского района. Он пропал без вести 14 февраля 1993 года в направлении Муровдага в Кяльбаджарском районе.