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В Агсу похоронен шехид I Карабахской войны Вургун Сеидов

В Агсу похоронен шехид I Карабахской войны Вургун Сеидов В Агсуинском районе завершилась церемония прощания с шехидом Вургуном Сеидовым, считавшимся пропавшим без вести во время I Карабахской войны.
Внутренняя политика
24 мая 2024 г. 14:12
В Агсу похоронен шехид I Карабахской войны Вургун Сеидов

В Агсуинском районе завершилась церемония прощания с шехидом Вургуном Сеидовым, считавшимся пропавшим без вести во время I Карабахской войны.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, ранее он был похоронен как неизвестный шехид на Аллее шехидов в Гяндже.

Останки шехида были перезахоронены на кладбище села Калва.

В церемонии похорон приняли участие родственники шехида, должностные лица ИВ Агсуинского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Вургун Аламет оглу Сеидов родился 1 января 1974 года в селе Калва Агсуинского района. Он пропал без вести 14 февраля 1993 года в направлении Муровдага в Кяльбаджарском районе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğsuda Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Vurğun Seyidov dəfn edilib – YENİLƏNİB

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