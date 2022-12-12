В Гахе почтили память общенационального лидера

В Гахском районе прошло мероприятие в связи с 19-й годовщиной со дня кончины архитектора, строителя и спасителя Азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

В Гахском районе прошло мероприятие в связи с 19-й годовщиной со дня кончины архитектора, строителя и спасителя Азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Как передает Северо-западное бюро Report, в церемонии приняли участие представители исполнительной власти района, сотрудники правоохранительных органов, военные, коллективы управлений, учреждений и организаций, а также представители общественности.

Участники мероприятия посетили установленный в центре города памятник великому лидеру, возложили цветы и выразили свое почтение.

Отметим, что в день памяти наряду с жителями города Гах, памятник общенациональному лидеру также посетили тысячи жителей районных сел.