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В Гахе почтили память общенационального лидера

В Гахе почтили память общенационального лидера В Гахском районе прошло мероприятие в связи с 19-й годовщиной со дня кончины архитектора, строителя и спасителя Азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
12 декабря 2022 г. 13:38
В Гахе почтили память общенационального лидера

В Гахском районе прошло мероприятие в связи с 19-й годовщиной со дня кончины архитектора, строителя и спасителя Азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Как передает Северо-западное бюро Report, в церемонии приняли участие представители исполнительной власти района, сотрудники правоохранительных органов, военные, коллективы управлений, учреждений и организаций, а также представители общественности.

Участники мероприятия посетили установленный в центре города памятник великому лидеру, возложили цветы и выразили свое почтение.

Отметим, что в день памяти наряду с жителями города Гах, памятник общенациональному лидеру также посетили тысячи жителей районных сел.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQaxda ümummilli liderin xatirəsi anılıb

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