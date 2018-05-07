В "Гачгынкоме" отметили 95-летие общенационального лидера Гейдара Алиева

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ В Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев прошло мероприятие, посвященное 95-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в структуре, участники мероприятия сначала возложили цветы к бюсту общенационального лидера в фойе Госкомитета.

Выступивший председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев рассказал о жизни и деятельности Гейдара Алиева и заявил, что общенациональный лидер является великой личностью, воспитанной азербайджанским народом: "Гейдар Алиев потратил весь свой опыт и политические знания на развитие нашей страны и нашего народа".

Председатель комитета подчеркнул, что общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда с особой заботой относился к беженцам и вынужденным переселенцам. Он отметил, что сегодня эта политика успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым и первым вице-президентом Мехрибан Алиевой.

Выступивший на мероприятии председатель парламентского комитета по вопросам культуры Рафаэль Гусейнов рассказал об исторических заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева.

Затем был продемонстрирован фильм, отражающий внимание и заботу общенационального лидера Гейдара Алиева к беженцам и вынужденным переселенцам.