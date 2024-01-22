В Физули возвращаются еще 30 семей

Сегодня в Физули возвращаются еще 30 семей в составе 106 человек.

Сегодня в Физули возвращаются еще 30 семей в составе 106 человек.

Как передает Report, 25 семей (89 человек), переселяемых из городов Баку и Сумгайыт, Абшеронского района, в 07:00 выехали от здания школы в переселенческом городке "Гобу Парк-3" Гарадагского района. Их проводили представители Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и Физулинского ИВ.

Еще 5 семей (17 человек), проживающих в Бейлаганском и Физулинском районах, будут отправлены из района своего проживания и присоединятся к переселенцам в селе Ахмедбейли Физулинского района.

Таким образом, в городе будет обеспечено постоянное проживание 440 семей - 1 625 человек.

В результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

Жители города Физули выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.