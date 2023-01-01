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В этом году будет отмечен юбилей великого лидера Гейдара Алиева

В этом году будет отмечен юбилей великого лидера Гейдара Алиева Я объявил этот год «Годом города Шуша». Мы очень широко и торжественно отметили 270-летие города Шуша. Следующий год объявлен «Годом Гейдара Алиева».
Внутренняя политика
1 января 2023 г. 00:50
В этом году будет отмечен юбилей великого лидера Гейдара Алиева
Гейдар Алиев

Я объявил этот год «Годом города Шуша». Мы очень широко и торжественно отметили 270-летие города Шуша. Следующий год объявлен «Годом Гейдара Алиева».

Как сообщает Report, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

«В следующем году мы будем отмечать 100-летие общенационального лидера. Самой большой данью уважения памяти Гейдара Алиева является наша верность его пути. Мы следуем по этому пути и сегодня реалии Азербайджана, успехи и победы заложены в его основе», - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda Ulu Öndərin 100 illik yubileyi qeyd ediləcək

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