В этом году будет отмечен юбилей великого лидера Гейдара Алиева

Я объявил этот год «Годом города Шуша». Мы очень широко и торжественно отметили 270-летие города Шуша. Следующий год объявлен «Годом Гейдара Алиева».

Я объявил этот год «Годом города Шуша». Мы очень широко и торжественно отметили 270-летие города Шуша. Следующий год объявлен «Годом Гейдара Алиева».

Как сообщает Report, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

«В следующем году мы будем отмечать 100-летие общенационального лидера. Самой большой данью уважения памяти Гейдара Алиева является наша верность его пути. Мы следуем по этому пути и сегодня реалии Азербайджана, успехи и победы заложены в его основе», - подчеркнул глава государства.