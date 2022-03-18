В ЦИК Азербайджана финансовые отчеты подала 21 партия

Обнародованы названия и политических партий, предоставивших в Центральную избирательную комиссию Азербайджана (ЦИК) финансовые отчет за 2021 год.

Обнародованы названия и политических партий, предоставивших в Центральную избирательную комиссию Азербайджана (ЦИК) финансовые отчет за 2021 год.

Как сообщает Report, из зарегистрированных 58 партий до сих пор в ЦИК представила отчеты 21 партия.

Это - Партия гражданской солидарности, Партия "Альянс во имя Азербайджана", Либеральная партия Азербайджана, Партия республиканцев Азербайджана, Партия "Адалет", Партия демократических реформ, Партия "Терегги", Партия движения национального возрождения, Партия демократического просвещения Азербайджана, Народная партия Азербайджана, партия "Современный Мусават", Партия великого созидания, Партия граждан и развития, Независимая народная партия, партия "Ана Ветен", партия "Горгуд", партия "Милли вахдат", Партия Единого народного фронта Азербайджана, партия "Великий Азербайджан", партия "Мусават", партия "Умуд".