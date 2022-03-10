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В ЦИК финансовые отчеты подали 14 партий

В ЦИК финансовые отчеты подали 14 партий Обнародованы наименования и количество политических партий, предоставивших в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) финансовые отчет за 2021 год.
Внутренняя политика
10 марта 2022 г. 15:05
В ЦИК финансовые отчеты подали 14 партий

Обнародованы наименования и количество политических партий, предоставивших в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) финансовые отчет за 2021 год.

Как сообщает Report, из зарегистрированных 58 партий до сих пор в ЦИК представили отчеты 14.

Это - Партия гражданской солидарности, Партия "Альянс во имя Азербайджана", Либеральная партия Азербайджана, Партия Республиканцев Азербайджана, Партия "Справедливость", Партия Демократических реформ, Партия Прогресса Азербайджана, Партия Национального возрождения, Партия демократического просвещения Азербайджана, Азербайджанская народная партия, Партия "Современный Мусават", Партия "Великого созидания", Партия "Граждан и развития", Независимая народная партия.

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Версия на азербайджанском языке MSK-ya hesabat təqdim edən partiyaların sayı 14-ə çatıb - SİYAHI

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