В ЦИК финансовые отчеты подали 14 партий

Обнародованы наименования и количество политических партий, предоставивших в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) финансовые отчет за 2021 год.

Обнародованы наименования и количество политических партий, предоставивших в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) финансовые отчет за 2021 год.

Как сообщает Report, из зарегистрированных 58 партий до сих пор в ЦИК представили отчеты 14.

Это - Партия гражданской солидарности, Партия "Альянс во имя Азербайджана", Либеральная партия Азербайджана, Партия Республиканцев Азербайджана, Партия "Справедливость", Партия Демократических реформ, Партия Прогресса Азербайджана, Партия Национального возрождения, Партия демократического просвещения Азербайджана, Азербайджанская народная партия, Партия "Современный Мусават", Партия "Великого созидания", Партия "Граждан и развития", Независимая народная партия.