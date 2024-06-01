Завтра в Баку ожидается до 27 градусов тепла

13:13

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Периодически усиливающийся северо-западный ветер во второй половине дня станет умеренным.

Температура воздуха составит ночью 15-20°, днем 22-27° тепла. Атмосферное давление понизится с 762 до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 50-55%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, возможны грозы и град, в высокогорьях – мокрый снег. Местами будет наблюдаться туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-20°, днем 25-30° тепла, в горах ночью 9-13° тепла, днем 13-18° тепла.