Дорожная полиция обратилась к участникам движения на фоне нестабильной погоды в Азербайджане

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения на фоне нестабильной погоды на территории республики.
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"В частности, просим принять профилактические меры по предотвращению аварий с участием прицепов, тентованных и длинномерных грузовых автомобилей, учитывая вероятность скольжения в дождливую погоду, проверить исправность стеклоочистителей и осветительных приборов автомобиля", - говорится в обращении.
В дорожной полиции также напомнили, что на фоне нестабильной погоды особую бдительность должны проявлять пешеходы.