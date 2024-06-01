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Дорожная полиция обратилась к участникам движения на фоне нестабильной погоды в Азербайджане

Дорожная полиция обратилась к участникам движения на фоне нестабильной погоды в Азербайджане Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения на фоне нестабильной погоды на территории республики.
Внутренняя политика
1 июня 2024 г. 19:42
Дорожная полиция обратилась к участникам движения на фоне нестабильной погоды в Азербайджане

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения на фоне нестабильной погоды на территории республики.

Как сообщает Report, в ведомстве призвали водителей снизить до минимального скоростной режим, соблюдать дистанцию ​​и не парковать автомобили вблизи объектов, которые могут упасть.

"В частности, просим принять профилактические меры по предотвращению аварий с участием прицепов, тентованных и длинномерных грузовых автомобилей, учитывая вероятность скольжения в дождливую погоду, проверить исправность стеклоочистителей и осветительных приборов автомобиля", - говорится в обращении.

В дорожной полиции также напомнили, что на фоне нестабильной погоды особую бдительность должны проявлять пешеходы.

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Версия на азербайджанском языке Yol Polisi qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

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