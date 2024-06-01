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Проверена готовность отрядов гражданской обороны Бабекского района Нахчыванской АР

Проверена готовность отрядов гражданской обороны Бабекского района Нахчыванской АР МЧС Начхыванской АР проверил готовность отрядов гражданской обороны при исполнительной власти Бабекского района.
Внутренняя политика
1 июня 2024 г. 16:36
Проверена готовность отрядов гражданской обороны Бабекского района Нахчыванской АР

МЧС Начхыванской АР проверил готовность отрядов гражданской обороны при исполнительной власти Бабекского района.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, комплексные учения были организованы в целях проверки уровня готовности территориальных отрядов к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации.

За учениями наблюдали министр по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской АР генерал-майор Шахин Мирзаев, глава исполнительной власти Бабекского района Овни Мурадов и другие официальные лица.

По окончании учений, в которых было задействовано более 260 человек личного состава и более 45 единиц техники, был проведен анализ, выявлены недостатки и даны соответствующие поручения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBabək rayonunun mülki müdafiə dəstələrinin hazırlığı yoxlanılıb

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