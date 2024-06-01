В Шуше прошел международный фестиваль детского творчества

В Шуше прошел международный фестиваль детского творчества "Шуша – жемчужина культуры тюркских государств".

В Шуше прошел международный фестиваль детского творчества "Шуша – жемчужина культуры тюркских государств".

Как сообщает сотрудник Report из города Шуша, фестиваль организован при поддержке Министерства науки и образования.

В мероприятии принимают участие около 250 школьников из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Венгрии. Участники фестиваля представили музыкальную и танцевальную культуру своих стран.

В фестивале также приняли участие известные деятели культуры и искусства, около 150 школьников, дети шехидов.