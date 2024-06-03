Фарид Гаибов встретился со спортсменами, отличившимися в международных соревнованиях

Фарид Гаибов в прошлом месяце встретился с азербайджанскими спортсменами, участвующими в престижных международных соревнованиях

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов встретился со спортсменами и их тренерами, которые в прошлом месяце успешно представили страну на мировых и континентальных первенствах, престижных международных соревнованиях.

Как сообщает Report , в ходе встречи ряду спортсменов, удостоенных звания мастера спорта Азербайджана, были вручены соответствующие удостоверения и нагрудные знаки.

На встрече также был продемонстрирован видеоролик, отражающий успехи, достигнутые на международных соревнованиях за отчетный период.

Затем спортсмены, представлявшие страну в различных видах спорта от художественной гимнастики до паратхэквондо, поделились своими впечатлениями от соревнований, на которых они выступали, и своих победах.