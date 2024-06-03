О нас

Фарид Гаибов встретился со спортсменами, отличившимися в международных соревнованиях

Фарид Гаибов встретился со спортсменами, отличившимися в международных соревнованиях Фарид Гаибов в прошлом месяце встретился с азербайджанскими спортсменами, участвующими в престижных международных соревнованиях
Внутренняя политика
3 июня 2024 г. 23:01
Фарид Гаибов встретился со спортсменами, отличившимися в международных соревнованиях

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов встретился со спортсменами и их тренерами, которые в прошлом месяце успешно представили страну на мировых и континентальных первенствах, престижных международных соревнованиях.

Как сообщает Report, в ходе встречи ряду спортсменов, удостоенных звания мастера спорта Азербайджана, были вручены соответствующие удостоверения и нагрудные знаки.

На встрече также был продемонстрирован видеоролик, отражающий успехи, достигнутые на международных соревнованиях за отчетный период.

Затем спортсмены, представлявшие страну в различных видах спорта от художественной гимнастики до паратхэквондо, поделились своими впечатлениями от соревнований, на которых они выступали, и своих победах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоFərid Qayıbov ötən ay nüfuzlu beynəlxalq yarışlarda iştirak edən Azərbaycan idmançıları ilə görüşüb

Экслюзивные новости

Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
3 июня 2024 г. 10:22
Посол: В Баку в этом году пройдут очередные политические консультации между Азербайджаном и Бельгией
Посол: В Баку в этом году пройдут очередные политические консультации между Азербайджаном и Бельгией
31 мая 2024 г. 17:00
Посол: Бельгия приветствует достигнутый успех в двустороннем диалоге между Баку и Ереваном
Посол: Бельгия приветствует достигнутый успех в двустороннем диалоге между Баку и Ереваном
31 мая 2024 г. 16:35
Петерсманс: Климатическая конференция COP29 станет великим моментом для азербайджанской дипломатии
Петерсманс: Климатическая конференция COP29 станет великим моментом для азербайджанской дипломатии
31 мая 2024 г. 13:10
Посол: Бельгия помогает Азербайджану решить серьезную проблему - очистку от мин Карабаха
Посол: Бельгия помогает Азербайджану решить серьезную проблему - очистку от мин Карабаха
31 мая 2024 г. 10:43
Мохаммед Абу Лабан: Водород может стать геополитическим преимуществом для Азербайджана
Мохаммед Абу Лабан: Водород может стать геополитическим преимуществом для Азербайджана
30 мая 2024 г. 15:04
Абдулла Салех Аль-Моаллем: Надеемся, что Карабах как можно скорее будет очищен от мин
Абдулла Салех Аль-Моаллем: Надеемся, что Карабах как можно скорее будет очищен от мин
30 мая 2024 г. 13:19
Хуоре Тевопе: Французская Полинезия нуждается в международной поддержке
Хуоре Тевопе: Французская Полинезия нуждается в международной поддержке
29 мая 2024 г. 20:40
Клифф Луссан: Придаем большое значение поддержке Азербайджана и БИГ в борьбе с колониализмом
Клифф Луссан: Придаем большое значение поддержке Азербайджана и БИГ в борьбе с колониализмом
29 мая 2024 г. 20:21
ЕБРР: Первый кредит Азербайджану для зеленого перехода может быть одобрен до конца года
ЕБРР: Первый кредит Азербайджану для "зеленого перехода" может быть одобрен до конца года
29 мая 2024 г. 15:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi