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Азербайджанские НПО обратились с открытым письмом к 26 конгрессменам США

Азербайджанские НПО обратились с открытым письмом к 26 конгрессменам США Представители неправительственных организаций (НПО) Азербайджана обратились с открытым письмом к 26 американским конгрессменам.
Внутренняя политика
3 июня 2024 г. 10:48
Азербайджанские НПО обратились с открытым письмом к 26 конгрессменам США

Представители неправительственных организаций (НПО) Азербайджана обратились с открытым письмом к 26 американским конгрессменам.

Как сообщает Report, среди них - представители НПО, представленных в Организационном комитете Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата (COP29) ООН.

В письме отмечается, что 26 из 535 членов Конгресса США (включая только 3 сенаторов из 100 членов Сената и 23 конгрессменов из 435 членов Палаты представителей) 13 мая направили письмо госсекретарю США Энтони Блинкену и старшему советнику президента США Джону Подесте, в котором содержались необоснованные обвинения касательно председательства Азербайджана на COP29.

"Белый дом сразу же понял абсурдность обращения конгрессменов, что подтверждают последовавшее за этим заявления Блинкена, который приветствовал проведение COP29, а также президента Джо Байдена, подчеркнувшего, что США готовы поддержать Азербайджан в успешном проведении мероприятия", - говорится в тексте письма.

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Версия на английском языке Azerbaijani NGOs address open letter to 26 US congressmen
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan QHT-ləri 26 ABŞ konqresmeninə açıq məktub ünvanlayıblar

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