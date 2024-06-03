Азербайджанские НПО обратились с открытым письмом к 26 конгрессменам США

Представители неправительственных организаций (НПО) Азербайджана обратились с открытым письмом к 26 американским конгрессменам.

Представители неправительственных организаций (НПО) Азербайджана обратились с открытым письмом к 26 американским конгрессменам.

Как сообщает Report, среди них - представители НПО, представленных в Организационном комитете Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата (COP29) ООН.

В письме отмечается, что 26 из 535 членов Конгресса США (включая только 3 сенаторов из 100 членов Сената и 23 конгрессменов из 435 членов Палаты представителей) 13 мая направили письмо госсекретарю США Энтони Блинкену и старшему советнику президента США Джону Подесте, в котором содержались необоснованные обвинения касательно председательства Азербайджана на COP29.

"Белый дом сразу же понял абсурдность обращения конгрессменов, что подтверждают последовавшее за этим заявления Блинкена, который приветствовал проведение COP29, а также президента Джо Байдена, подчеркнувшего, что США готовы поддержать Азербайджан в успешном проведении мероприятия", - говорится в тексте письма.