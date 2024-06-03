Месторождения известняка "Ахмедли" и "Гаджылы" будут выставлены на аукцион

В Восточно-Зангезурском экономическом районе впервые пройдет аукцион по сдаче месторождений в эксплуатацию.

В Восточно-Зангезурском экономическом районе впервые пройдет аукцион по сдаче месторождений в эксплуатацию.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по использованию минерально-сырьевых ресурсов.

Отмечается, что аукцион состоится 12 июня в селе Агалы Зангиланского района. На аукцион будут выставлены месторождения известняка "Ахмедли" в Лачынском районе и "Гаджылы" в Губадлинском районе.

Желающие принять участие в аукционе физические и юридические лица могут обратиться в Бакинский дом МСБ по адресу: проспект Зии Буньядова, 38С.

Прием документов продолжится до 5 июня.