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Месторождения известняка "Ахмедли" и "Гаджылы" будут выставлены на аукцион

Месторождения известняка "Ахмедли" и "Гаджылы" будут выставлены на аукцион В Восточно-Зангезурском экономическом районе впервые пройдет аукцион по сдаче месторождений в эксплуатацию.
Внутренняя политика
3 июня 2024 г. 15:04
Месторождения известняка Ахмедли и Гаджылы будут выставлены на аукцион

В Восточно-Зангезурском экономическом районе впервые пройдет аукцион по сдаче месторождений в эксплуатацию.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по использованию минерально-сырьевых ресурсов.

Отмечается, что аукцион состоится 12 июня в селе Агалы Зангиланского района. На аукцион будут выставлены месторождения известняка "Ахмедли" в Лачынском районе и "Гаджылы" в Губадлинском районе.

Желающие принять участие в аукционе физические и юридические лица могут обратиться в Бакинский дом МСБ по адресу: проспект Зии Буньядова, 38С.

Прием документов продолжится до 5 июня.

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Версия на азербайджанском языке Laçında “Əhmədli” və Qubadlının “Hacılı” əhəng daşı yataqları hərraca çıxarılacaq

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