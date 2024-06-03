Депутат: Истинная цель напавших на офис SOCAR в Турции - запятнать азербайджано-турецкое братство

Истинная цель напавших на офис Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) в Турции – запятнать и дискредитировать в турецком общественном мнении азербайджано-турецкое братство.

Истинная цель напавших на офис Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) в Турции – запятнать и дискредитировать в турецком общественном мнении азербайджано-турецкое братство.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Искандеров, комментируя нападение группы радикалов на здание офиса SOCAR в Стамбуле.

Искандеров отметил, нападавшие обосновали свои действия тем, что якобы солидарны с Палестиной, а SOCAR "поставляет нефть Израилю". Однако по некоторой информации, совершившие это зверское нападение радикалы являются членами поддерживаемых Ираном групп, которые укоренились в Турции, сказал он.

"Предельно ясно, что утверждения этих провокаторов о том, что они якобы выражают солидарность с Палестиной, абсолютно ложны. Потому что SOCAR не продает нефть Израилю. Это ложь и фейк. Все компании на мировом нефтяном рынке продают свои товары трейдинговым компаниям. Нефтекомпании не могут контролировать, кому трейдеры продают нефть", - сказал парламентарий.

Депутат также добавил, что все попытки этих сил тщетны и им не удастся нанести урон азербайджано-турецким отношениям.