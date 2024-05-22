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В Билясуваре похоронили шехида I Карабахской войны Эльбруса Исагова

В Билясуваре похоронили шехида I Карабахской войны Эльбруса Исагова В поселок Джабраил №1 Билясуварского района доставлены останки шехида Эльбруса Исагова, считавшегося пропавшим без вести в I Карабахской войне.
Внутренняя политика
22 мая 2024 г. 16:03
В Билясуваре похоронили шехида I Карабахской войны Эльбруса Исагова

В поселке Джабраил №1 Билясуварского района завершилась церемония прощания с шехидом Эльбрусом Исаговым.

Как сообщает муганское бюро Report, останки шехида были перезахоронены на Аллее шехидов в поселке.

На похоронах присутствовали родственники шехида, должностные лица исполнительной власти Джабраильского и Билясуварского районов, сотрудники правоохранительных органов, военные и представители общественности.

15:43

В поселок Джабраил №1 Билясуварского района доставлены останки шехида Эльбруса Исагова, считавшегося пропавшим без вести в I Карабахской войне.

Как сообщает муганское бюро Report, он был похоронен как неизвестный шехид на Аллее шехидов в Гяндже.

Останки Исагова были переданы его семье, в настоящее время в поселке проходит церемония прощания с шехидом.

Напомним, что Эльбрус Исаг оглу Исагов родился 23 августа 1966 года в селе Бёюк Марджанлы Джабраильского района. Он пропал без вести 11 февраля 1994 года в направлении Муровдаг в Кяльбаджарском районе.

Исагов будет перезахоронен на кладбище поселка Джабраил №1.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBiləsuvarda Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Elbrus İsaqov dəfn edilib - YENİLƏNİB

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