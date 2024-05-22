В Сабирабаде прощаются с шехидом I Карабахской войны

В село Кюркенди Сабирабадского района доставлены останки шехида Зульфугара Камиль оглу Аббасова, считавшегося пропавшим без вести в I Карабахской войне.
Как сообщает аранское бюро Report, он был похоронен как неизвестный шехид на Аллее шехидов в Гяндже.
Останки З. Аббасова были переданы его семье в селе Кюркенди Сабирабадского района, где в настоящее время в селе проходит церемония прощания с шехидом.
Отметим, что Зульфугар Камиль оглу Аббасов родился 1 сентября 1973 года в городе Сабирабад. Он пропал без вести 30 марта 1994 года в направлении села Чайлы Агдеринского района.
Аббасов будет перезахоронен на кладбище села Кюркенди.