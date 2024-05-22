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В Сабирабаде прощаются с шехидом I Карабахской войны

В Сабирабаде прощаются с шехидом I Карабахской войны В село Кюркенди Сабирабадского района доставлены останки шехида Зульфугара Камиль оглу Аббасова, считавшегося пропавшим без вести в I Карабахской войне.
Внутренняя политика
22 мая 2024 г. 15:26
В Сабирабаде прощаются с шехидом I Карабахской войны

В село Кюркенди Сабирабадского района доставлены останки шехида Зульфугара Камиль оглу Аббасова, считавшегося пропавшим без вести в I Карабахской войне.

Как сообщает аранское бюро Report, он был похоронен как неизвестный шехид на Аллее шехидов в Гяндже.

Останки З. Аббасова были переданы его семье в селе Кюркенди Сабирабадского района, где в настоящее время в селе проходит церемония прощания с шехидом.

Отметим, что Зульфугар Камиль оглу Аббасов родился 1 сентября 1973 года в городе Сабирабад. Он пропал без вести 30 марта 1994 года в направлении села Чайлы Агдеринского района.

Аббасов будет перезахоронен на кладбище села Кюркенди.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSabirabadda Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Zülfüqar Abbasov dəfn edilib - YENİLƏNİB

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