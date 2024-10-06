В Джалилабаде открылся дом-музей шехида Отечественной войны

В Джалилабаде состоялось открытие дома-музея шехида Отечественной войны Эльмира Мамедова.
Как передает муганское бюро
Выступившие рассказали о подвигах шехида Э. Мамедова.
Отметим, что Эльмир Надир оглу Мамедов родился 5 октября 1988 года в городе Гёйтепе Джалилабадского района. Он принимал участие в Апрельских боях 2016 года. Э.Мамедов стал шехидом 27 сентября в боях за Физули.
За проявленные мужество и отвагу в боях по освобождению Джебраильского района от армянской оккупации был посмертно награжден медалями "За Родину" и "За освобождение Джебраила".