В Джалилабаде открылся дом-музей шехида Отечественной войны

В Джалилабаде состоялось открытие дома-музея шехида Отечественной войны Эльмира Мамедова.

В Джалилабаде состоялось открытие дома-музея шехида Отечественной войны Эльмира Мамедова.

Как передает муганское бюро Report , в мероприятии приняли участие официальные лица районной администрации, родственники шехида, представители общественности, а также школьники.

Выступившие рассказали о подвигах шехида Э. Мамедова.

Отметим, что Эльмир Надир оглу Мамедов родился 5 октября 1988 года в городе Гёйтепе Джалилабадского района. Он принимал участие в Апрельских боях 2016 года. Э.Мамедов стал шехидом 27 сентября в боях за Физули.

За проявленные мужество и отвагу в боях по освобождению Джебраильского района от армянской оккупации был посмертно награжден медалями "За Родину" и "За освобождение Джебраила".