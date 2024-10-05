БИГ призвал Международную организацию Франкофонии обратить внимание на преступления Франции

Бакинская инициативная группа (БИГ) обратилась к Международной организации Франкофонии с призывом обратить внимание на преступления, совершенные правительством Франции на заморских территориях, находящихся под ее контролем.

Бакинская инициативная группа (БИГ) обратилась к Международной организации Франкофонии с призывом обратить внимание на преступления, совершенные правительством Франции на заморских территориях, находящихся под ее контролем.

Как сообщили Report в БИГ, на саммите Международной организации Франкофонии, проходящем в Виллер-Котре и Париже, были сделаны односторонние и предвзятые заявления против Азербайджана, поддержанные Францией.

По мнению БИГ, принятие организацией, занимающейся вопросами культуры, документов, осуждающих суверенную страну, не являющуюся ее членом, выходит за рамки ее мандата. Это подрывает авторитет организации, превращая ее в инструмент политического давления Франции на другие государства.

БИГ указала на подавление мирных протестов канаков в Новой Каледонии, где более 10 гражданских лиц были убиты силами безопасности, а сотни человек арестованы. Многие участники протестов находятся в качестве политзаключенных во французских тюрьмах.

Франция продолжает уничтожать национальную идентичность коренных народов в своих колониях.

В связи с этим Бакинская инициативная группа призывает Международную организацию Франкофонии осудить действия французского правительства, провести специальную сессию на саммите, посвященную преступлениям Франции, направить специальную комиссию для расследования преступлений на заморских территориях и представить отчет в ООН, призвать Францию отказаться от обязательного использования французского языка в официальных учреждениях своих колоний.

Бакинская инициативная группа выразила готовность оказать экспертную поддержку работе комиссии, которая будет направлена на вышеуказанные территории.