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На освобожденных территориях обеспечена занятость порядка 3000 жителей

На освобожденных территориях обеспечена занятость порядка 3000 жителей На освобожденных территориях обеспечена занятость около 2800 человек из числа переселенных жителей, 117 человек вовлечены в программы самозанятости.
Внутренняя политика
5 октября 2024 г. 12:37
На освобожденных территориях обеспечена занятость порядка 3000 жителей

На освобожденных территориях обеспечена занятость около 2800 человек из числа переселенных жителей, 117 человек вовлечены в программы самозанятости.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев на встрече с работодателями, действующими на освобожденных территориях.

В ходе беседы подчеркнуто, что в Карабахе и Восточном Зангезуре осуществляется активное и постоянное сотрудничество с работодателями в вопросе трудоустройства, а также в организации для жителей курсов профессиональной подготовки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzad edilmiş ərazilərə köçürülən 3000-ə yaxın sakinin məşğulluğu təmin edilib

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