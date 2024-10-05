На освобожденных территориях обеспечена занятость порядка 3000 жителей

На освобожденных территориях обеспечена занятость около 2800 человек из числа переселенных жителей, 117 человек вовлечены в программы самозанятости.

На освобожденных территориях обеспечена занятость около 2800 человек из числа переселенных жителей, 117 человек вовлечены в программы самозанятости.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев на встрече с работодателями, действующими на освобожденных территориях.

В ходе беседы подчеркнуто, что в Карабахе и Восточном Зангезуре осуществляется активное и постоянное сотрудничество с работодателями в вопросе трудоустройства, а также в организации для жителей курсов профессиональной подготовки.