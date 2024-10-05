В Шамкире прошли масштабные учения по оповещению и сбору сил гражданской обороны

В Шамкирском районе прошли масштабные учения по гражданской обороне при организации Регионального центра МЧС в Гяндже и Исполнительной власти данного района.

Гянджинский региональный центр МЧС и районная исполнительная власть организовали в Шамкире масштабные учения по гражданской обороне.

Как сообщает Report , в учениях на тему "Действия сил территориальной гражданской обороны по сигналу оповещения к сборам при чрезвычайных ситуациях" были задействованы личный состав и техника Регионального центра, штаб гражданской обороны, Комиссия по чрезвычайным ситуациям и силы территориальной гражданской обороны ИВ Шамкирского района.

Цель учений - проверка уровня готовности сил территориальной гражданской обороны к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, координация совместных действий в кризисных ситуациях, совершенствование знаний и управленческих навыков командно-начальствующего состава, а также отработка практических навыков личного состава по сигналу оповещения к сборам.

В ходе мероприятия была проверена готовность невоенизированных отрядов территориальной гражданской обороны к действиям в чрезвычайных ситуациях, а также заслушаны доклады о функциональных обязанностях.

В завершение был проведен разбор итогов, даны соответствующие поручения для устранения недочетов.