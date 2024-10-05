В Шамкире прошли масштабные учения по оповещению и сбору сил гражданской обороны

Гянджинский региональный центр МЧС и районная исполнительная власть организовали в Шамкире масштабные учения по гражданской обороне.
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Цель учений - проверка уровня готовности сил территориальной гражданской обороны к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, координация совместных действий в кризисных ситуациях, совершенствование знаний и управленческих навыков командно-начальствующего состава, а также отработка практических навыков личного состава по сигналу оповещения к сборам.
В ходе мероприятия была проверена готовность невоенизированных отрядов территориальной гражданской обороны к действиям в чрезвычайных ситуациях, а также заслушаны доклады о функциональных обязанностях.
В завершение был проведен разбор итогов, даны соответствующие поручения для устранения недочетов.