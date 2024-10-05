Делегация во главе с Мазахиром Панаховым будет наблюдать за референдумом в Казахстане

Делегация во главе с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахиром Панаховым отправилась в Казахстан для наблюдения за предстоящим референдумом.

Делегация во главе с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахиром Панаховым отправилась в Казахстан для наблюдения за предстоящим референдумом.

Об этом Report сообщили в ЦИК.

В рамках визита, организованного по приглашению председателя Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлана Абдирова, планируется, что М. Панахов проведет встречи со своим казахстанским коллегой, а также с другими официальными лицами, организациями, участвующими в наблюдении за референдумом.

Представители Центральной избирательной комиссии также участвуют в наблюдении за указанным референдумом в составе наблюдательных миссий Организации тюркских государств и Содружества Независимых Государств.

В день голосования представители ЦИК будут проводить наблюдение на участках, расположенных в столице Казахстана и в регионах.