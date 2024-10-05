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Председатель УМК: Задача мусульманских религиозных лидеров ОТГ - сохранение нашего духовного единства

Председатель УМК: Задача мусульманских религиозных лидеров ОТГ - сохранение нашего духовного единства Председатель УМК: Задача мусульманских религиозных лидеров ОТГ - сохранение нашего духовного единства
Внутренняя политика
5 октября 2024 г. 13:39
Председатель УМК: Задача мусульманских религиозных лидеров ОТГ - сохранение нашего духовного единства

Председатель УМК: Задача мусульманских религиозных лидеров ОТГ - сохранение нашего духовного единства

На встрече Совета руководителей мусульманских религиозных управлений Организации тюркских государств в Астане были приняты документы "Ислам поддерживает традиции общества" и "Фикх школа по выдаче фетв".

Как сообщает Report, во встрече в Астане принял участие председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

На пятом заседании Совета в Казахстане, шейх-уль-ислам А.Пашазаде коснулся важности встреч религиозных лидеров государств ОТГ в Астане, проходящей вслед за саммитами лидеров стран ОТГ, и рассказал о проделанной работе.

Он также отметил, что задачей мусульманских религиозных лидеров стран ОТГ является сохранение и развитие духовного единства их народов, и большое значение в этом контексте имеет пропаганда вклада тюрко-исламского духовно-культурного наследия в мировую цивилизацию.

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Версия на азербайджанском языке QMİ sədri: TDT-nin Müsəlman dini liderlərinin vəzifəsi mənəvi birliyimizin qorunmasıdır

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