Председатель УМК: Задача мусульманских религиозных лидеров ОТГ - сохранение нашего духовного единства

Председатель УМК: Задача мусульманских религиозных лидеров ОТГ - сохранение нашего духовного единства

Председатель УМК: Задача мусульманских религиозных лидеров ОТГ - сохранение нашего духовного единства

На встрече Совета руководителей мусульманских религиозных управлений Организации тюркских государств в Астане были приняты документы "Ислам поддерживает традиции общества" и "Фикх школа по выдаче фетв".

Как сообщает Report, во встрече в Астане принял участие председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

На пятом заседании Совета в Казахстане, шейх-уль-ислам А.Пашазаде коснулся важности встреч религиозных лидеров государств ОТГ в Астане, проходящей вслед за саммитами лидеров стран ОТГ, и рассказал о проделанной работе.

Он также отметил, что задачей мусульманских религиозных лидеров стран ОТГ является сохранение и развитие духовного единства их народов, и большое значение в этом контексте имеет пропаганда вклада тюрко-исламского духовно-культурного наследия в мировую цивилизацию.