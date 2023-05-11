В Баку состоялась церемония регистрации четверняшек

В Баку состоялась церемония регистрации четверняшек.

В Баку состоялась церемония регистрации четверняшек.

Как сообщает Report, церемония прошла в Ясамальском районном центре Гейдара Алиева.

Сообщается, что в проживающей в поселке Маштага семье Мамедовых на свет появились четверо детей. Дети получили имена Ильхам, Мехрибан, Эрдоган и Гейдар в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Дети появились на свет в республиканском перинатальном центре. В семье также растет 7-летняя дочь Аян.