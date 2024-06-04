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Анар Багиров: Внедрение цифровых технологий усиливает борьбу с коррупцией

Анар Багиров: Внедрение цифровых технологий усиливает борьбу с коррупцией Развитие цифровых технологий, включая цифровизацию юридических процедур, интеграцию электронного документооборота и баз данных, способствует усилению борьбы с коррупцией.
Внутренняя политика
4 июня 2024 г. 11:13
Анар Багиров: Внедрение цифровых технологий усиливает борьбу с коррупцией

Развитие цифровых технологий, включая цифровизацию юридических процедур, интеграцию электронного документооборота и баз данных, способствует усилению борьбы с коррупцией.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров на открытии в Баку международной конференции "Цифровизация и интеграция в правоохранительной деятельности тюркских государств".

"Цифровизация в правовой сфере создает условия для более прозрачного, ускоренного и эффективного функционирования правоохранительных органов. В результате применения цифровых технологий возможна электронизация юридических процедур, интеграция электронного документооборота и баз данных, что, в свою очередь, усиливает борьбу с коррупцией, обеспечивает защиту прав граждан и повышает качество работы", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Anar Bağırov: Rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi korrupsiyaya qarşı mübarizəni gücləndirir

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