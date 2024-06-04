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Президент: Азербайджан уже зарекомендовал себя как надежный партнер в вопросах газоснабжения

Президент: Азербайджан уже зарекомендовал себя как надежный партнер в вопросах газоснабжения Проект "Шахдениз" устранил дефицит газа в Азербайджане.
Внутренняя политика
4 июня 2024 г. 11:15
Президент: Азербайджан уже зарекомендовал себя как надежный партнер в вопросах газоснабжения

Проект "Шахдениз" устранил дефицит газа в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 4 июня во время выступления на церемонии открытия в Бакинском Экспо-центре 29-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 12-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия" - Caspian Power в рамках Бакинской энергетической недели.

Подчеркнув факт увеличения экспорта газа из Азербайджана, глава государства отметил: "В этом году наш экспорт газа превысит 24 млрд кубометров. Сегодня азербайджанский газ импортируют восемь стран. Азербайджан уже зарекомендовал себя как надежный партнер в вопросах газоснабжения".

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Версия на английском языке President: Azerbaijan has proven to be a reliable partner in supplying gas to many countries
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Azərbaycan qaz təchizatı məsələlərində özünü etibarlı tərəfdaş kimi artıq sübut edib

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