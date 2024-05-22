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В Баку находящаяся под угрозой обрушения историческая баня будет включена в реестр

В Баку находящаяся под угрозой обрушения историческая баня будет включена в реестр Историческая баня на улице Сулеймана Тагизаде в Ясамальском районе Баку будет включена в реестр недвижимых памятников истории и культуры.
Внутренняя политика
22 мая 2024 г. 16:45
В Баку находящаяся под угрозой обрушения историческая баня будет включена в реестр

Историческая баня на улице Сулеймана Тагизаде в Ясамальском районе Баку будет включена в реестр недвижимых памятников истории и культуры.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственной службе по охране, развитию и реставрации культурного наследия.

Отмечено, что историческое здание поставлено на учет для включения в реестр, и оформлены необходимые документы.

Историческое здание находится в частной собственности.

Ранее фотографии данной подземной бани были распространены в соцсетях. Жители Баку отметили, что историческое здание, расположенное на территории частного двора, не охраняется и находится под угрозой разрушения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda dağılmaq təhlükəsi ilə üz-üzə olan tarixi hamam reyestrə daxil ediləcək

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