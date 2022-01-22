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В Баку Акт об амнистии применен в отношении 246 человек

В Баку Акт об амнистии применен в отношении 246 человек В Баку Акт об амнистии применен в отношении 246 человек.
Внутренняя политика
22 января 2022 г. 13:36
В Баку Акт об амнистии применен в отношении 246 человек

В Баку Акт об амнистии применен в отношении 246 человек.

Как сообщает Report, об этом говорилось на оперативном совещании в Бакинской городской прокуратуре.

18 человек были освобождены от уголовной ответственности непосредственно органами прокуратуры, а 228 человек - органами внутренних дел под процессуальным руководством прокуратуры.

Отметим, что по инициативе президента Ильхама Алиева в связи с первой годовщиной исторической победы в Отечественной войне Милли Меджлис Азербайджанской Республики 5 ноября 2021 года принял постановление “Об объявлении амнистии в связи с 8 Ноября - Днем Победы”.

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Версия на английском языке Amnesty act applied to 246 people in Baku
Версия на азербайджанском языке Bakıda Amnistiya Aktının tətbiq edildiyi şəxslərin sayı açıqlanıb

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