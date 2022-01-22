В Баку Акт об амнистии применен в отношении 246 человек

В Баку Акт об амнистии применен в отношении 246 человек.

В Баку Акт об амнистии применен в отношении 246 человек.

Как сообщает Report, об этом говорилось на оперативном совещании в Бакинской городской прокуратуре.

18 человек были освобождены от уголовной ответственности непосредственно органами прокуратуры, а 228 человек - органами внутренних дел под процессуальным руководством прокуратуры.

Отметим, что по инициативе президента Ильхама Алиева в связи с первой годовщиной исторической победы в Отечественной войне Милли Меджлис Азербайджанской Республики 5 ноября 2021 года принял постановление “Об объявлении амнистии в связи с 8 Ноября - Днем Победы”.