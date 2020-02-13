В Азербайджане отменены результаты по трем избирательным участкам - ОБНОВЛЕНО

© Report https://report.az/storage/news/4af9100d175530abed5913078c197f2d/be864208-003d-4153-8ba4-58f7e5aec68a_292.jpg

Результаты по трем избирательным участкам (два участка Загатала-Балакенского избирательного округа №111 и одного участка Кельбаджарского избирательного округа №123) были аннулированы окружными избирательными комиссиями, сообщили Report в ЦИК Азербайджана.

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Азербайджана до сих пор не поступили отчеты в связи с парламентскими выборами из 3-х избирательных участков.

Как сообщает Report, 5 570 из 5 573 избирательных участков в 125 избирательных округах предоставили отчеты в ЦИК.

До настоящего времени два избирательных участка - Загатала-Балакенского избирательного округа №111 и один участок Кельбаджарского избирательного округа №123 не предоставили отчеты в Центризбирком.

Напомним, что выборы в парламент Азербайджана состоялись 9 февраля.