Определен порядок защиты культурных ценностей во время вооруженного конфликта

Защита культурных ценностей в период вооруженного конфликта возложена на военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.

Защита культурных ценностей в период вооруженного конфликта возложена на военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.

Как сообщает Report, это стало возможным благодаря закону о внесении поправок в закон "Об охране памятников истории и культуры“, подписанному сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Для вывоза культурных ценностей в период вооруженного конфликта в безопасные места, в соответствии с Конвенцией о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, могут использоваться транспортные средства с отличительными знаками.