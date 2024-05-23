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Определен порядок защиты культурных ценностей во время вооруженного конфликта

Определен порядок защиты культурных ценностей во время вооруженного конфликта Защита культурных ценностей в период вооруженного конфликта возложена на военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.
Внутренняя политика
23 мая 2024 г. 19:34
Определен порядок защиты культурных ценностей во время вооруженного конфликта

Защита культурных ценностей в период вооруженного конфликта возложена на военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.

Как сообщает Report, это стало возможным благодаря закону о внесении поправок в закон "Об охране памятников истории и культуры“, подписанному сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Для вывоза культурных ценностей в период вооруженного конфликта в безопасные места, в соответствии с Конвенцией о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, могут использоваться транспортные средства с отличительными знаками.

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Версия на азербайджанском языке Silahlı münaqişə zamanı mədəni sərvətlərin daşınması qaydası müəyyənləşib

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