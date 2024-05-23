Брат шехида: Отец завещал нам найти Шохрата

"Отец завещал нам найти брата. Он ушел из жизни, прижав к сердцу фотографию Шохрата".

"Отец завещал нам найти брата. Он ушел из жизни, прижав к сердцу фотографию Шохрата".

Об этом верхнеширванскому бюро Report сказал Ифтихар Нуриев, брат считавшегося пропавшим без вести шехида I Карабахской войны Шохрата Нуриева, останки которого были перезахоронены в селе Аликенд Уджарского района.

Мужчина сказал, что их отец скончался в 1998 году.

"Моя пожилая мать, которая 31 год ждала вести о сыне, сегодня приняла участие в его похоронах", - сказал Ифтихар Нуриев.

Сегодня останки шехида Шохрата Нуриева были перезахоронены на кладбище села Аликенд Уджарского района. Ранее он был похоронен как неизвестный шехид на Аллее шехидов города Гянджа.