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Брат шехида: Отец завещал нам найти Шохрата

Брат шехида: Отец завещал нам найти Шохрата "Отец завещал нам найти брата. Он ушел из жизни, прижав к сердцу фотографию Шохрата".
Внутренняя политика
23 мая 2024 г. 18:03
Брат шехида: Отец завещал нам найти Шохрата

"Отец завещал нам найти брата. Он ушел из жизни, прижав к сердцу фотографию Шохрата".

Об этом верхнеширванскому бюро Report сказал Ифтихар Нуриев, брат считавшегося пропавшим без вести шехида I Карабахской войны Шохрата Нуриева, останки которого были перезахоронены в селе Аликенд Уджарского района.

Мужчина сказал, что их отец скончался в 1998 году.

"Моя пожилая мать, которая 31 год ждала вести о сыне, сегодня приняла участие в его похоронах", - сказал Ифтихар Нуриев.

Сегодня останки шехида Шохрата Нуриева были перезахоронены на кладбище села Аликенд Уджарского района. Ранее он был похоронен как неизвестный шехид на Аллее шехидов города Гянджа.

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Версия на азербайджанском языке Şəhid qardaşı: Atam onun şəklini qucaqlayıb dünyadan köçdü

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