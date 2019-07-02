Замминистра: В Азербайджане обеспечивается независимость судебной системы

"В Азербайджане обеспечивается независимость судебной системы, для этого совершенствуется законодательная база".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра юстиции Азер Джафаров на презентации нового проекта совместной программы Европейского Союза и Совета Европы под названием "Повышение эффективности и качества судебной системы в Азербайджане".

А.Джафаров отметил, что правительство опирается на опыт европейских стран при проведении реформ.

По словам замминистра, положения нового проекта совпадают с указом президента Азербайджана "Об углублении реформ в судебно-правовой системе": "Правительство Азербайджана готово предпринять шаги в этом направлении".