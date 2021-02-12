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В Азербайджане выявлен 191 случай заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлен 191 случай заражения коронавирусом В Азербайджане выявлен 191 новый случай заражения коронавирусом, 226 человек прошли лечение и выписаны домой.
Внутренняя политика
12 февраля 2021 г. 15:15
В Азербайджане выявлен 191 случай заражения коронавирусом
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В Азербайджане выявлен 191 новый случай заражения коронавирусом, 226 человек прошли лечение и выписаны домой.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 3 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 231 840 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 226 345 выписаны после выздоровления, 3 173 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 2 322 пациента.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 7 260 тестов, всего на сегодняшний день - 2 485 483 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 191 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 191 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb

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