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В Азербайджане впервые пройдет фестиваль "Межрелигиозная гармония"

В Азербайджане впервые пройдет фестиваль "Межрелигиозная гармония" В Азербайджане впервые пройдет фестиваль "Межрелигиозная гармония", организованный действующими в стране религиозными организациями.
Внутренняя политика
5 марта 2024 г. 16:09
В Азербайджане впервые пройдет фестиваль Межрелигиозная гармония

В Азербайджане впервые пройдет фестиваль "Межрелигиозная гармония", организованный действующими в стране религиозными организациями.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с религиозными организациями Азербайджана.

На фестивале будут продемонстрированы документальные фильмы, организованы фотовыставка, видео и музыкальная программа, освещающие деятельность ряда религиозных организаций в Азербайджане.

Фестиваль пройдет 8 марта с 15:00 до 20:00 в ресторане Passage 1901.

В фестивале ожидается участие иностранных гостей, которые прибудут в Азербайджан для участия в конференции "Сохранение многообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ilk dəfə “Dinlərarası harmoniya” festivalı keçiriləcək

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