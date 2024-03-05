В Азербайджане впервые пройдет фестиваль "Межрелигиозная гармония"

В Азербайджане впервые пройдет фестиваль "Межрелигиозная гармония", организованный действующими в стране религиозными организациями.

В Азербайджане впервые пройдет фестиваль "Межрелигиозная гармония", организованный действующими в стране религиозными организациями.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с религиозными организациями Азербайджана.

На фестивале будут продемонстрированы документальные фильмы, организованы фотовыставка, видео и музыкальная программа, освещающие деятельность ряда религиозных организаций в Азербайджане.

Фестиваль пройдет 8 марта с 15:00 до 20:00 в ресторане Passage 1901.

В фестивале ожидается участие иностранных гостей, которые прибудут в Азербайджан для участия в конференции "Сохранение многообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".