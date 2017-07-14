В Азербайджане турагентства обязали осуществлять платежи только в безналичной форме

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон "О туризме".
Как сообщает Report, согласно документу, платежи турагентств будут осуществляться только в безналичном порядке.
Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон "О туризме".
Как сообщает Report, согласно документу, платежи турагентств будут осуществляться только в безналичном порядке.
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