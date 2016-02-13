Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане создана комиссия по ликвидации Государственного агентства по закупкам.

Как сообщает Report, в связи с этим дебиторы и кредиторы ликвидируемого Государственного агентства по закупкам в течение двух месяцев могут обращаться в ликвидационную комиссию по всем обязательствам государственного агентства (город Баку, ул. Узеира Гаджибекова, 80, 4-й подъезд, 2-й этаж).

Отметим, что указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 15 января 2016 года Государственное агентство по закупкам было ликвидировано.