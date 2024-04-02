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В Азербайджане создается платформа для реализации электронного правосудия

В Азербайджане создается платформа для реализации электронного правосудия В Азербайджане создается платформа E-justice, позволяющая осуществлять электронное правосудие через единую платформу.
Внутренняя политика
2 апреля 2024 г. 11:16
В Азербайджане создается платформа для реализации электронного правосудия

В Азербайджане создается платформа E-justice, позволяющая осуществлять электронное правосудие через единую платформу.

Как сообщает Report, об этом председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов сказал на конференции на тему "Цифровой уголовный процесс: современные вызовы и цели".

По его словам, Верховным судом и Судебно-правовым советом разработана новая концепция взаимодействия правоохранительных органов, а также государственных органов с целью внесения значительного вклада в работу судебной власти:

"Платформа E-justice служит для облегчения доступа и повышения эффективности правосудия, удовлетворенности граждан, а также для осуществления электронного правосудия через единую платформу. Эта система представляет собой централизованную платформу, обеспечивающую цифровизацию производства по делам о гражданских, хозяйственных, уголовных и административных правонарушениях", - сказал Керимов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda elektron ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsinə imkan verən platforma yaradılır

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