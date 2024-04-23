В Азербайджане предлагается запретить электронные сигареты

В Азербайджане предлагается запретить электронные сигареты.

В Азербайджане предлагается запретить электронные сигареты.

Как сообщает Report, с таким предложением на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса выступил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили.

Депутат сказал, что электронные сигареты запрещены во многих странах мира.

По словам Миркишили, модные среди молодых людей электронные сигареты негативно скажутся на их здоровье в будущем.

"В Азербайджан ежегодно ввозится около 3 млн одноразовых электронных сигарет. Если это не нанесет экономического ущерба, мы можем выступить с инициативой по запрету их использования в стране".