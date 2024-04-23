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В Азербайджане предлагается запретить электронные сигареты

В Азербайджане предлагается запретить электронные сигареты В Азербайджане предлагается запретить электронные сигареты.
Внутренняя политика
23 апреля 2024 г. 13:45
В Азербайджане предлагается запретить электронные сигареты

В Азербайджане предлагается запретить электронные сигареты.

Как сообщает Report, с таким предложением на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса выступил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили.

Депутат сказал, что электронные сигареты запрещены во многих странах мира.

По словам Миркишили, модные среди молодых людей электронные сигареты негативно скажутся на их здоровье в будущем.

"В Азербайджан ежегодно ввозится около 3 млн одноразовых электронных сигарет. Если это не нанесет экономического ущерба, мы можем выступить с инициативой по запрету их использования в стране".

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Версия на английском языке Azerbaijani MP proposes ban for use of electronic cigarettes
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda elektron siqaretdən istifadənin qadağan olunması təklif edilir

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