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    В Азербайджане начались учения для высокопоставленных госчиновников

    Программа в целом состоит из 11 учебных дня и 4 учебных сессий, проведение которых предусмотрено в Азербайджане и Литве

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку началась первая учебная сессия по "Стратегической программе лидерства для высокопоставленных государственных чиновников". Как сообщает Report, целью программы является повышение лидерских навыков высокопоставленных госчиновников. 

    Программа в целом состоит из 11 учебных дней и 4 учебных сессий, проведение которых предусмотрено в Азербайджане и Литве.

    Стратегическая программа лидерства в виде пилотного проекта подготовлена в Литовском государственном институте управления. В учениях, проводимых профессиональными экспертами, будут участвовать руководители аппарата и заведующие отделениями органов исполнительной власти.

    На сегодняшних учениях принимают участие представители государственной комиссии по вопросам занятости, министерства налогов, государственного комитета градостроения и архитектуры, государственного комитета по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев, государственного комитета по ценным бумагам, государственной морской администрации и государственного фонда по социальной защите. 

    Напомним, завершение первой программы планируется на февраль 2016 года. 

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