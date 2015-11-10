В Азербайджане начались учения для высокопоставленных госчиновников

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку началась первая учебная сессия по "Стратегической программе лидерства для высокопоставленных государственных чиновников". Как сообщает Report, целью программы является повышение лидерских навыков высокопоставленных госчиновников.
Программа в целом состоит из 11 учебных дней и 4 учебных сессий, проведение которых предусмотрено в Азербайджане и Литве.
Стратегическая программа лидерства в виде пилотного проекта подготовлена в Литовском государственном институте управления. В учениях, проводимых профессиональными экспертами, будут участвовать руководители аппарата и заведующие отделениями органов исполнительной власти.
На сегодняшних учениях принимают участие представители государственной комиссии по вопросам занятости, министерства налогов, государственного комитета градостроения и архитектуры, государственного комитета по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев, государственного комитета по ценным бумагам, государственной морской администрации и государственного фонда по социальной защите.
Напомним, завершение первой программы планируется на февраль 2016 года.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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