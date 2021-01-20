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В Азербайджане минутой молчания почтили память жертв трагедии 20 Января

В Азербайджане минутой молчания почтили память жертв трагедии 20 Января В 31-ую годовщину январской трагедии в Азербайджане сегодня в 12:00 минутой молчания почтили память ее жертв.
Внутренняя политика
20 января 2021 г. 12:23
В Азербайджане минутой молчания почтили память жертв трагедии 20 Января

В 31-ую годовщину январской трагедии в Азербайджане сегодня в 12:00 минутой молчания почтили память ее жертв.

Как сообщает Report, корабли в Бакинском морском порту дали гудки, автомобили на дорогах - сигналы в память жертв кровавых событий 20 Января 1990 года.

В ночь с 19-го на 20-ое января 1990 года воинские части бывшего Советского союза как с моря, так и с суши атаковали мирное население города Баку, тем самым совершив невиданное доселе кровавое преступление против человечества. В результате погибли 133 мирных граждан Азербайджана, 744 человека были ранены, 841 - незаконно арестован. Среди жертв были несовершеннолетние, старики и женщины. Это преступление, совершенное против мирного населения Азербайджана Советской Армией по приказу президента СССР Михаила Горбачева, вписано в историю человечества кровавыми буквами.

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