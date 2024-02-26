В Азербайджане минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида

26 февраля в 17:00 по бакинскому времени на всей территории Азербайджана минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида.

26 февраля в 17:00 по бакинскому времени на всей территории Азербайджана минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, в это время на улицах Баку было приостановлено движение транспортных средств. В городах и районах, селах и поселках страны, а также в дипломатических представительствах страны за рубежом были приспущены государственные флаги Азербайджана.

Тысячи жителей столицы Азербайджана, посетив 26 февраля возведенный в Хатаинском районе памятник жертвам трагедии, с уважением почтили память шехидов, возложили к монументу цветы.

Отметим, что в ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992 года армянские вооруженные подразделения с помощью 366-го полка напали на город Ходжалы. Оставшиеся в городе, взятом в осаду, примерно 2 500 ходжалинцев покинули город в надежде добраться до Агдамского района. Но армяне жестоко расправились с мирным населением.

Во время очередного геноцида, учиненного агрессорами против азербайджанского народа, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1 275 мирных жителей были взяты в плен, судьба 150-ти из них до сих пор неизвестна, 475 ходжалинцев стали инвалидами, 8 семей были полностью уничтожены. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из них.