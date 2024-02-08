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В Аскеране возле крепостных стен обнаружено массовое захоронение

В Аскеране возле крепостных стен обнаружено массовое захоронение В поселке Аскеран Ходжалинского района возле крепостных стен обнаружено массовое захоронение.
Внутренняя политика
8 февраля 2024 г. 14:50
В Аскеране возле крепостных стен обнаружено массовое захоронение

В поселке Аскеран Ходжалинского района возле крепостных стен обнаружено массовое захоронение.

Как сообщает карабахское бюро Report, в настоящее время раскопки на территории, где были найдены останки предположительно 8 человек, продолжаются.

При организации Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан был организован медиатур с участием представителей иностранных медиа.

Напомним, что после 44-дневной Отечественной войны массовые захоронения были обнаружены на территории Шушинской тюрьмы и села Дашалты, села Сарыджалы Агдамского района, села Эдилли Ходжавендского района, села Фаррух Ходжалинского района, села Юхары Сейидахмедли Физулинского района и села Башлыбель Кяльбаджарского района. На сегодняшний день там найдены останки около 400 человек.

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