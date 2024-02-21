Утверждены устав и структура холдинга оборонной промышленности "Азерсилах"

В Азербайджане утверждены устав, структура и численность работников закрытого акционерного общества (ЗАО) "Холдинг оборонной промышленности "Азерсилах".
Как сообщает Report, постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, число сотрудников холдинга составит 118 человек.
В структуру холдинга входят аппарат, ООО "Климатическое научно-производственное предприятие", Научно-производственное предприятие "Промышленное оборудование", а также хозяйственные общества, управления, филиалы и представительства.