Утверждены устав и структура холдинга оборонной промышленности "Азерсилах"

В Азербайджане утверждены устав, структура и численность работников закрытого акционерного общества (ЗАО) "Холдинг оборонной промышленности "Азерсилах".

В Азербайджане утверждены устав, структура и численность работников закрытого акционерного общества (ЗАО) "Холдинг оборонной промышленности "Азерсилах".

Как сообщает Report, постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, число сотрудников холдинга составит 118 человек.

В структуру холдинга входят аппарат, ООО "Климатическое научно-производственное предприятие", Научно-производственное предприятие "Промышленное оборудование", а также хозяйственные общества, управления, филиалы и представительства.