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Утверждены устав и структура холдинга оборонной промышленности "Азерсилах"

Утверждены устав и структура холдинга оборонной промышленности "Азерсилах" В Азербайджане утверждены устав, структура и численность работников закрытого акционерного общества (ЗАО) "Холдинг оборонной промышленности "Азерсилах".
Внутренняя политика
21 февраля 2024 г. 18:17
Утверждены устав и структура холдинга оборонной промышленности Азерсилах

В Азербайджане утверждены устав, структура и численность работников закрытого акционерного общества (ЗАО) "Холдинг оборонной промышленности "Азерсилах".

Как сообщает Report, постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, число сотрудников холдинга составит 118 человек.

В структуру холдинга входят аппарат, ООО "Климатическое научно-производственное предприятие", Научно-производственное предприятие "Промышленное оборудование", а также хозяйственные общества, управления, филиалы и представительства.

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Версия на азербайджанском языке “Azərsilah” Müdafiə Sənayesi Holdinqinin Nizamnaməsi və strukturu təsdiqlənib

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