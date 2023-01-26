Утверждена Концепция возвращения в Западный Азербайджан

Наблюдательный совет Общины Западного Азербайджана утвердил Концепцию возвращения.
Как сообщает Report, Община Западного Азербайджана завершила работу по разработке Концепции возвращения, проект был представлен в Наблюдательный совет. Совет обсудил и утвердил Концепцию.
Отметим, что с целью разработки Концепции возвращения был проведен ряд мероприятий, встреч со специалистами, в ходе обсуждений были выдвинуты сотни предложений, на электронную почту общины поступило большое количество предложений, которые были систематизированы, проанализированы и обобщены, затем был разработан проект документа.