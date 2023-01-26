Утверждена Концепция возвращения в Западный Азербайджан

Наблюдательный совет Общины Западного Азербайджана утвердил Концепцию возвращения.

Наблюдательный совет Общины Западного Азербайджана утвердил Концепцию возвращения.

Как сообщает Report, Община Западного Азербайджана завершила работу по разработке Концепции возвращения, проект был представлен в Наблюдательный совет. Совет обсудил и утвердил Концепцию.

Отметим, что с целью разработки Концепции возвращения был проведен ряд мероприятий, встреч со специалистами, в ходе обсуждений были выдвинуты сотни предложений, на электронную почту общины поступило большое количество предложений, которые были систематизированы, проанализированы и обобщены, затем был разработан проект документа.