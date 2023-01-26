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Утверждена Концепция возвращения в Западный Азербайджан

Утверждена Концепция возвращения в Западный Азербайджан Наблюдательный совет Общины Западного Азербайджана утвердил Концепцию возвращения.
Внутренняя политика
26 января 2023 г. 15:53
Утверждена Концепция возвращения в Западный Азербайджан

Наблюдательный совет Общины Западного Азербайджана утвердил Концепцию возвращения.

Как сообщает Report, Община Западного Азербайджана завершила работу по разработке Концепции возвращения, проект был представлен в Наблюдательный совет. Совет обсудил и утвердил Концепцию.

Отметим, что с целью разработки Концепции возвращения был проведен ряд мероприятий, встреч со специалистами, в ходе обсуждений были выдвинуты сотни предложений, на электронную почту общины поступило большое количество предложений, которые были систематизированы, проанализированы и обобщены, затем был разработан проект документа.

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