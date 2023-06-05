Утверждена Госпрограмма социально-экономического развития Нахчывана на 2023-2027 годы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы".

Как сообщает Report, в тексте распоряжения говорится:

"Почти полувековой период Нахчыванской Автономной Республики, являющейся неотъемлемой составной частью Азербайджанской Республики, тесно связан с деятельностью общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева. Именно благодаря многогранной деятельности великого лидера была заложена прочная основа социально-экономического развития всех регионов нашей страны, в том числе Нахчывана.

Реализация мер, предусмотренных в принятых с 2004 года государственных программах социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики, способствовала развитию экономики в Нахчыванской Автономной Республике, созданию новых рабочих мест и предприятий, повышению уровня обеспечения коммунальной и социальной инфраструктурой.

Работа, проделанная в рамках государственных программ, создала широкие возможности для развития Нахчыванской Автономной Республики и в предстоящие годы. Переход на новый качественный уровень работ по ускорению экономической деятельности в социально-экономической жизни Нахчыванской Автономной Республики, в том числе в сельской местности, формированию благоприятной бизнес-среды, созданию экспортоориентированной стоимостной цепочки в результате привлечения инвестиций и открытию постоянных рабочих мест с использованием всех этих возможностей в настоящее время стал одним из главных приоритетов. А это, в свою очередь, предполагает разработку мер, в том числе комплексных программ, связанных с социально-экономическим развитием Нахчыванской Автономной Республики, и продолжение их реализации.

Руководствуясь пунктами 3 и 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения устойчивости развития экономики, дальнейшего улучшения инфраструктуры и социальных услуг, повышения занятости и материального благосостояния населения в Нахчыванской Автономной Республике постановляю:

1.Утвердить "Государственную программу социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы".

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики в месячный срок подготовить и представить Кабинету Министров Азербайджанской Республики предложения, связанные с финансированием утвержденной частью 1 настоящего Распоряжения "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы" (далее – Государственная программа) в 2023-2024 годах, а до 1 июля 2024 года – предложения, связанные с финансированием Государственной программы в 2025-2027 годах.

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики:

3.1. в соответствии с Планом мероприятий Государственной программы, утвержденной частью 1 настоящего Распоряжения, и в соответствии с объемом финансовых средств, которые будут установлены, в трехмесячный срок представить Президенту Азербайджанской Республики проекты более детальных планов мероприятий для обеспечения исполнения вопросов, предусмотренных в плане мероприятий на 2023-2024 годы, и до 1 сентября 2024 года – вопросов, предусмотренных в плане мероприятий на 2025-2027 годы;

3.2. координировать реализацию мероприятий, предусмотренных в Государственной программе, и раз в год информировать Президента Азербайджанской Республики об исполнении Государственной программы;

3.3. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

4.Мониторинг и оценку исполнения мероприятий, предусмотренных в Государственной программе, осуществлять Центру анализа экономических реформ и коммуникаций по заявке Кабинета Министров Азербайджанской Республики.

5.Министерству финансов Азербайджанской Республики, Министерству экономики Азербайджанской Республики и Кабинету Министров Нахчыванской Автономной Республики в целях финансирования мероприятий, предусмотренных в Государственной программе, принять соответствующие меры для предусмотрения необходимых финансовых средств в процессе ежегодного составления государственного бюджета Азербайджанской Республики, государственных инвестиционных программ и государственного бюджета Нахчыванской Автономной Республики".