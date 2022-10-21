Утвержден состав Наблюдательного совета Управления госзаповедника города Шуша

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с утверждением состава Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Управление государственного заповедника города Шуша".
Как сообщает Report, утвержден следующий состав Наблюдательного совета:
Председатель Наблюдательного совета:
- Айдын Керимов - специальный представитель президента в Шушинском районе
Члены Наблюдательного совета:
- Эльнур Алиев - первый заместитель министра экономики;
- Эльнур Алиев – первый заместитель министра культуры;
- Намиг Гумметов - первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре;
- Азада Гусейнова - заместитель председателя Государственного агентства по туризму.