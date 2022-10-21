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Утвержден состав Наблюдательного совета Управления госзаповедника города Шуша

Утвержден состав Наблюдательного совета Управления госзаповедника города Шуша Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с утверждением состава Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Управление государственного заповедника города Шуша".
Внутренняя политика
21 октября 2022 г. 15:59
Утвержден состав Наблюдательного совета Управления госзаповедника города Шуша

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с утверждением состава Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Управление государственного заповедника города Шуша".

Как сообщает Report, утвержден следующий состав Наблюдательного совета:

Председатель Наблюдательного совета:

- Айдын Керимов - специальный представитель президента в Шушинском районе

Члены Наблюдательного совета:

- Эльнур Алиев - первый заместитель министра экономики;

- Эльнур Алиев – первый заместитель министра культуры;

- Намиг Гумметов - первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре;

- Азада Гусейнова - заместитель председателя Государственного агентства по туризму.

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