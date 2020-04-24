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Участникам Второй мировой войны окажут единовременную материальную помощь

Участникам Второй мировой войны окажут единовременную матпомощь

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу".

Как сообщает Report, согласно документу, глава государства постановил оказать единовременную материальную помощь в размере 1500,0 (тысяча пятьсот) манатов участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, в размере 750,0 (семьсот пятьдесят) манатов – вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону Ленинграда в период Второй мировой войны, а также участникам блокады Ленинграда.

В целях исполнения распоряжения из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики выделено 5,9 миллиона (пять миллионов девятьсот тысяч) манатов.

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