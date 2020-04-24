Участникам Второй мировой войны окажут единовременную материальную помощь

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу".

Как сообщает Report, согласно документу, глава государства постановил оказать единовременную материальную помощь в размере 1500,0 (тысяча пятьсот) манатов участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, в размере 750,0 (семьсот пятьдесят) манатов – вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону Ленинграда в период Второй мировой войны, а также участникам блокады Ленинграда.

В целях исполнения распоряжения из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики выделено 5,9 миллиона (пять миллионов девятьсот тысяч) манатов.