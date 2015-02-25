Стали известны дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Стали известны дата и повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса.

Как сообщил Report руководитель пресс-службы ММ Акиф Тевеккюльоглу, в повестку предстоящего 6 марта заседания включено обсуждение 17 вопросов.

Сначала будет выслушан ежегодный доклад омбудсмена по 2014 году. Затем предусматривается обсуждение вопросов относительно внесения изменений в решение об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям ММ, в Кодекс административных правонарушений, Водный, Земельный и Уголовный кодексы, законы "Об охоте", "О животном мире", " О свободе вероисповедания", "О лекарственных препаратах", "О политических партиях", утверждения двух соглашений между правительствами Азербайджана и Норвегии.

На заседании также представят в первом чтении законопроект "Об обращениях граждан".