Спецпредставитель президента встретился с представителями общественности Губадлы

Вахид Гаджиев, назначенный специальным представителем президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический регион, встретился с представителями общественности Губадлинского района.

Вахид Гаджиев, назначенный специальным представителем президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический регион, встретился с представителями общественности Губадлинского района.

Как сообщает Report, встреча, на которой присутствовали глава Исполнительной власти района Малик Исагов, сотрудники ИВ и представители районной общественности, прошла в здании Исполнительной власти Губадлинского района.

Специальный представитель президента подробно проинформировал присутствующих о предстоящих в Губадлинском районе восстановительных и строительных работах, реконструкции сел и работе по возрождению хозяйственных отраслей.