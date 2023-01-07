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Спецпредставитель президента встретился с представителями общественности Губадлы

Спецпредставитель президента встретился с представителями общественности Губадлы Вахид Гаджиев, назначенный специальным представителем президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический регион, встретился с представителями общественности Губадлинского района.
Внутренняя политика
7 января 2023 г. 13:58
Спецпредставитель президента встретился с представителями общественности Губадлы

Вахид Гаджиев, назначенный специальным представителем президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический регион, встретился с представителями общественности Губадлинского района.

Как сообщает Report, встреча, на которой присутствовали глава Исполнительной власти района Малик Исагов, сотрудники ИВ и представители районной общественности, прошла в здании Исполнительной власти Губадлинского района.

Специальный представитель президента подробно проинформировал присутствующих о предстоящих в Губадлинском районе восстановительных и строительных работах, реконструкции сел и работе по возрождению хозяйственных отраслей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPrezidentin xüsusi nümayəndəsi Qubadlı ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşüb

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