О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сотрудники Аппарата омбудсмена посетили учреждение отбывания наказания №4

Сотрудники Аппарата омбудсмена посетили учреждение отбывания наказания №4 По поручению омбудсмена Сабины Алиевой в преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира – 31 декабря и Нового года сотрудники аппарата посетили воспитательное учреждение для несовершеннолетних Пенитенциарной службы Министерства юстиции и учреждение №4, г
Внутренняя политика
22 декабря 2020 г. 16:54
Сотрудники Аппарата омбудсмена посетили учреждение отбывания наказания №4

По поручению омбудсмена Сабины Алиевой в преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира – 31 декабря и Нового года сотрудники аппарата посетили воспитательное учреждение для несовершеннолетних Пенитенциарной службы Министерства юстиции и учреждение №4, где отбывают наказание осужденные женщины.

Как сообщили Report в Аппарате омбудсмена, в воспитательном учреждении были приняты несовершеннолетние лица, переданы поздравления Сабины Алиевой в связи с наступающими праздниками, переданы праздничные угощения. С детьми провели конфиденциальные беседы, выслушали их обращения.

В учреждении №4 был осмотрен корпус для осужденных с младенцами, проверены условия содержания и обращения. Содержащимся в учреждении лицам рассказали об их правах, деятельности по защите их прав и др. В завершение матерям с младенцами преподнесли праздничные угощения и подарки.

По итогам посещений были проведены беседы с руководством обоих учреждений.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ombudsman Aparatının əməkdaşları 4 saylı cəzaçəkmə müəssisəsinə baş çəkib

Новости партнеров

Другие новости из категории

Ильхам Алиев принял советника по нацбезопасности и руководителя Администрации президента Афганистана
Ильхам Алиев принял советника по нацбезопасности и руководителя Администрации президента Афганистана
21 декабря 2020 г. 19:10
Обнародован размер средств, выделенных на изготовление биометрических паспортов
Обнародован размер средств, выделенных на изготовление биометрических паспортов
21 декабря 2020 г. 15:03
Названа сумма расходов на проведение выборов в Азербайджане в 2021 году
Названа сумма расходов на проведение выборов в Азербайджане в 2021 году
21 декабря 2020 г. 13:25
В следующем году прожиточный минимум в Азербайджане составит 196 манатов
В следующем году прожиточный минимум в Азербайджане составит 196 манатов
21 декабря 2020 г. 12:58
Обнародована сумма, которая будет выделена для резервного фонда президента
Обнародована сумма, которая будет выделена для резервного фонда президента
21 декабря 2020 г. 12:55
Блогеры объединились в связи с фондом YAŞAT 
Блогеры объединились в связи с фондом "YAŞAT" 
19 декабря 2020 г. 18:02
В Агстафе торжественно открыли ресторан после решения об ужесточении карантина
В Агстафе торжественно открыли ресторан после решения об ужесточении карантина
19 декабря 2020 г. 17:57
Ветераны обеспечиваются автомобилями вне очереди
Ветераны обеспечиваются автомобилями вне очереди
19 декабря 2020 г. 17:24
YAŞAT решает проблемы раненых и семей шехидов
ФотоYAŞAT решает проблемы раненых и семей шехидов
19 декабря 2020 г. 14:15
В Азербайджане объявлены нерабочие дни следующего года
В Азербайджане объявлены нерабочие дни следующего года
18 декабря 2020 г. 19:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi