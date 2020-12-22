Сотрудники Аппарата омбудсмена посетили учреждение отбывания наказания №4

По поручению омбудсмена Сабины Алиевой в преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира – 31 декабря и Нового года сотрудники аппарата посетили воспитательное учреждение для несовершеннолетних Пенитенциарной службы Министерства юстиции и учреждение №4, г

По поручению омбудсмена Сабины Алиевой в преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира – 31 декабря и Нового года сотрудники аппарата посетили воспитательное учреждение для несовершеннолетних Пенитенциарной службы Министерства юстиции и учреждение №4, где отбывают наказание осужденные женщины.

Как сообщили Report в Аппарате омбудсмена, в воспитательном учреждении были приняты несовершеннолетние лица, переданы поздравления Сабины Алиевой в связи с наступающими праздниками, переданы праздничные угощения. С детьми провели конфиденциальные беседы, выслушали их обращения.

В учреждении №4 был осмотрен корпус для осужденных с младенцами, проверены условия содержания и обращения. Содержащимся в учреждении лицам рассказали об их правах, деятельности по защите их прав и др. В завершение матерям с младенцами преподнесли праздничные угощения и подарки.

По итогам посещений были проведены беседы с руководством обоих учреждений.